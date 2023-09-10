اتفاق الحبوب وأزمة المهاجرين وحرق القرآن.. تصريحات مهمة لـ أردوغان من الهند

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن مسألة إحياء صفقة الحبوب في البحر الأسود نوقشت بتفصيل كبير في قمة مجموعة العشرين.

ووفقا لوكالة “رويترز”، أشار اردوغان، في مؤتمر صحفي بعد اختتام القمة في نيودلهي، إلى أن أي مبادرة تعزل روسيا من غير المرجح أن تكون مستدامة.

وأضاف أن روسيا وأوكرانيا وتركيا سيواصلون مناقشة اتفاق الحبوب.

وحول زلزال المغرب المدمر، أكد اردوغان استعداد بلاده لمساعدة المملكة بكل قدراتها، كونها بلدا شهدت كارثة القرن قبل ستة أشهر، بحسب تركيا الآن.

وأضاف أن تركيا تستضيف حاليا أكثر من 4 ملايين لاجئ في أراضيها وتواصل جهودها في إنشاء المنازل في شمال سوريا بدعم من بعض الدول الصديقة بهدف تأمين عودة السوريين بشكل آمن وطوعي.

كما تحدث أردوغان عن المشاكل القائمة حول العالم فيما يتعلق بمسألة المهاجرين، مشيرا إلى أن سبب تلك المشاكل يعود إلى نقص الرحمة والشفقة.

ولفت إلى أن أكثر من 600,000 سوري عادوا بشكل طوعي إلى بلادهم من تركيا، وأن هذا العدد قابل للزيادة في حال تم تنفيذ مشاريع تنموية في شمال سوريا.

وأعرب أردوغان عن استنكاره لاستهداف المهاجرين والمسلمين في بعض البلدان الغربية، معتبرا حرق القرآن غير حرية تعبير، بل هو استفزاز يستهدف مقدسات المسلمين.