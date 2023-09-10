على أعلى مستوى.. وزير الخارجية الروسي يتغني بالعلاقات مع الهند

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الاتصالات بين روسيا والهند تتم على أعلى المستويات وستستمر وسيتم الإعلان عن الخطط التفصيلية في وقت لاحق.

وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة العشرين: "ستستمر الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا والهند بالطبع، أؤكد لكم أنه عندما يتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على الاجتماع التالي، فسيتم الإعلان عنه".

وأضاف لافروف أن مؤتمر مجموعة العشرين سيعطي دفعة كبيرة لإصلاح كل من صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه لا مجال حالياً لإجراء مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن تمديد معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية.

وقال “لافروف” خلال تصريحات أدلي بها في نيودلهي، على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند.

كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قدّم هدية لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي ينوب عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة العشرين المنعقدة في الهند.