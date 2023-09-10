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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يشبه القراصنة.. شولتس يعلق على إصابة عينه في قمة العشرين

المستشار الألماني
المستشار الألماني

كشف المستشار الألماني أولاف شولتس أن العُصابة التي يضعها على عينه اليمنى قوبلت بشكل جيد خلال فعاليات قمة مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي.

وتعرض شولتس لحادث سقوط خلال ممارسته رياضة الركض منذ أسبوع، ما اضطره لوضع عُصابة على عينيه بسبب الإصابة السطحية فيها.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أن شولتس قال في مقابلة مع تلفزيون صحيفة "فيلت" الألمانية اليوم الأحد: "الجميع رأى أنها تبدو جيدة للغاية. كان معظمهم متعاطفًا وتمنى لي الشفاء العاجل".

وفي مقابلة أخرى مع محطة بروزيبن/سات 1، قال شولتس إنه سيخلع العُصابة مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير"، مشيرا إلى أن هذا سيكون قبل رحلته المزمعة إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة بين 17 و20 من سبتمبر الجاري.

ولم تعيق إصابة المستشار شولتس مشاركته الفعالة في قمة مجموعة العشرين، وتفاعل مع زملائه من زعماء العالم، بما في ذلك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الأمريكي جو بايدن، وألقى خطابًا دعا فيه إلى التعاون العالمي لمعالجة تغير المناخ، ووباء كوفيد-19، والصراع في أوكرانيا.

وأثارت عصابة عين المستشار الألماني مناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شبهه البعض بطريقة فكاهية بالقرصان أو البطل الخارق، بينما أعرب آخرون عن تمنياتهم الطيبة له بالشفاء. 

المستشار الألماني أولاف شولتس قمة مجموعة العشرين مجموعة العشرين شولتس الركض

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