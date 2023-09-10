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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سي إن إن تكشف سبب زيارة بايدن إلى فيتنام بعد قمة العشرين

بايدن
بايدن

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فيتنام اليوم الأحد، ساعيا إلى ابرام اتفاق لتقريب دولة أخرى من جيران الصين إلى الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

في الأشهر الخمسة الماضية فقط، استضاف بايدن رئيس الفلبين في البيت الأبيض للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن؛ كما احتفل برئيس الوزراء الهندي بعشاء رسمي فخم؛ واستضاف نظيريه الياباني والكوري الجنوبي في قمة مليئة بالرمزية في المنتجع الرئاسي الشهير في كامب ديفيد.

وفي كل منعطف، أدت مغازلة بايدن ودبلوماسية فريقه الثابتة إلى تأمين علاقات دبلوماسية وعسكرية واقتصادية أقوى مع شبكة من الحلفاء والشركاء الذين نما لديهم وإن لم يكن بشكل صريح شعور بالانزعاج من الموقف العسكري والاقتصادي المتزايد للصين، أو على الأقل تزايد الشعور بالحذر والقلق.

وتهدف أمريكا  لإنشاء "شراكة استراتيجية شاملة" من شأنها أن تضع الولايات المتحدة في أعلى مستوى من الشراكة مع فيتنام، كما الصين، وفقًا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على الأمر.

وقال مسؤول كبير في الإدارة قبل وصول بايدن إلى هانوي: "إنها تمثل فترة جديدة من إعادة التوجيه الأساسي بين الولايات المتحدة وفيتنام"، مضيفاً أن ذلك سيوسع نطاقاً من القضايا بين البلدين.

وتابع المسؤول قائلاً: "لن يكون الأمر سهلاً بالنسبة لفيتنام، لأنهم يتعرضون لضغوط هائلة من الصين. نحن ندرك المخاطر والرئيس سيكون حذرا للغاية في كيفية تعامله مع الأصدقاء الفيتناميين".

وتشكل شبكة الشراكات الأميركية المتزايدة الترابط في المنطقة مجرد جانب واحد من الاستراتيجية الدبلوماسية الأميركية في التعامل مع الصين. 
وعلى مسار منفصل، سعت إدارة بايدن أيضًا إلى علاقات أكثر استقرارًا وتحسين الاتصالات مع بكين خلال العام الماضي، حيث قام عدد من كبار وزراء مجلس الوزراء برحلة إلى العاصمة الصينية في الأشهر القليلة الماضية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة إن بايدن يعتزم الإعلان يوم الاثنين عن خطوات لمساعدة فيتنام على تنويع مواردها بعيدا عن الاعتماد المفرط على الأسلحة الروسية.

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