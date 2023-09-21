أفشة يشارك صوراً من مران الفريق بملعب التتش | شاهد

شارك مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر من مران النادي الأهلي على ملعب التتش، بعد الفوز برباعية على المصري بافتتاحية الدوري.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فيديو مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح بعض النقاط الفنية المتعلقة بمباراة المصري.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء المصري كاملا بأداء مران بدني واستشفائي في الجيم، وجانب من تدريبات الجري حول الملعب.

وأدى بقية اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء المصري مباراة ودية «تراي ماتش» أمام فريق الشباب في ختام فقرات المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها مساء الأحد المقبل.