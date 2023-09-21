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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئول في "حياة كريمة" بدمياط: مشروعات كفر سعد تمثل نقلة نوعية

حياة كريمة
حياة كريمة

قال خالد علاء علي، نائب منسق حياة كريمة في محافظة دمياط، إن المشروعات التي تم تنفيذها في كفر سعد تُمثل نقلة نوعية.

وأضاف نائب منسق حياة كريمة في دمياط، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن "كفر سعد عبارة 14 وحدة محلية و30 قرية و271 تابعًا وتخدم حوالي 230 ألف مواطن".

ولفت إلى أن المشروعات التي تمت في كفر سعد حوالي 650 مشروعًا تقريبًا تم الانتهاء من 520 مشروعًا وجارٍ الانتهاء من 130 مشروعًا، موضحًا أن المشروعات تتضمن مجمعات خدمات حكومية وزراعية ومشروع تطوير ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب، بالإضافة إلى إنشاء مراكز شباب ونقاط إسعاف جديدة وسكن كريم وغيرها.

 

وتابع: "نتحدث عن 11 مجمع خدمات حكومي ونسبة التنفيذ حاليًا 99% بتكلفة 120 مليون جنيه، بالإضافة إلى 11 مجمع خدمات زراعي بنسبة اكتمال 100%".
 

حياة كريمة محافظة دمياط كفر سعد مشروعات نقاط إسعاف مراكز شباب

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