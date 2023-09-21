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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل لجنة للتحقيق في منع لاعبة الصيد من السفر لتمثيل مصر بالمحافل الدولية

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

قامت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للأداء الرياضي، بالتواصل والتنسيق مع الاتحاد المصري للسباحة؛ لتشكيل لجنة فنية من قبل الاتحاد للتحقيق في شكوي اللاعبة لوجين عبدالله، في ضوء المعطيات التي وردت بالشكوى، وأفادت الوزارة بتقرير حول تلك الواقعة حتي يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الأبطال الرياضيين.


جاء ذلك بالإشارة إلي شكوى السباحة لوجين عبد الله لاعبة نادي الصيد الرياضي الواردة للوزارة عبر منظومة الشكاوي الحكومية بشأن تعنت النادي ضدها ومنعها من السفر لتمثيل مصر في المحافل الدولية على نفقتها الخاصة من أجل التأهل لبطولة العالم للسباحة بقطر المزمع اقامتها خلال عام 2024.


كذلك بخلاف ذكرها بشكواها انها لم تحصل على مستحقاتها المالية منذ ثلاثة أعوام، وأن النادي يطالب بإيقافها ومنعها من المشاركة في البطولات نتيجة طلبها الاستغناء وعدم تجديد عقدها مع النادي، وما تم رصده عبر مواقع التواصل  الاجتماعي المختلفة بذات الشأن.


وفي سياق ذلك، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، متابعته المستمرة للأبطال الرياضيين المصريين والعمل على تقديم كافة الخدمات والدعم اللازم لاستمرار نجاحهم وتقدمهم في تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي.

 

الشباب والرياضة لوجين عبدالله الصيد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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