دولة عربية تشتري كميات غير مسبوقة من الذهب الروسي

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، نقلاً عن قاعدة بيانات كومتريد التابعة للأمم المتحدة، أن الإمارات العربية المتحدة تستحوذ على الذهب الروسي بوتيرة غير مسبوقة منذ أن حظرت الدول الغربية الواردات.

وأظهرت الإحصاءات أن الدولة الخليجية استوردت 96.4 طن من الذهب من روسيا في عام 2022، لتصبح أكبر مشتري لها.

ويمثل الحجم حوالي ثلث إجمالي إنتاج الذهب السنوي في روسيا. كما كانت أيضًا زيادة بأكثر من خمسة عشر ضعفًا على أساس سنوي في واردات الدولة العربية من الذهب من روسيا.

وأشارت “بلومبرج” إلى أنه قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كانت المملكة المتحدة الوجهة الأولى للذهب الروسي.

ومع ذلك، فقد تم إغلاق سوق لندن أمام السبائك الروسية منذ أن حظرت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وسويسرا واردات المعدن الثمين في الصيف الماضي كجزء من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا ضد موسكو.

وتعمل أبو ظبي بنشاط على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع موسكو، حيث أفادت التقارير أن حجم التجارة وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في العام الماضي.

وبالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، كثفت الصين وتركيا أيضًا مشترياتهما من الذهب الروسي خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

ووفقا لتقرير حديث لرويترز نقلا عن السجلات الجمركية، استحوذت الدول الثلاث على 99.8% من صادرات السبائك الروسية في الفترة ما بين 24 فبراير 2022 و3 مارس 2023.