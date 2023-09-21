بسبب أزمة الحبوب.. تحذير عاجل من بولندا لـ أوكرانيا

ألقى وزير الدفاع البولندي باللوم على الأوليغارشية الأوكرانية في النزاع الحالي حول إمدادات الحبوب، قائلا إنه لا يمكن السماح لكييف ببيع محاصيلها في السوق البولندية.

قال ماريوس بلاشتشاك، اليوم الخميس، في مقابلة مع راديو “بولسكي”: “نحن نحمي المزارعين البولنديين، ويمكنني أن أؤكد لكم أنه طالما بقي حزب القانون والعدالة في السلطة، فإن ذلك سيكون ثابتا. على الرغم من الهجمات، فإننا نسترشد بمصالح المزارعين البولنديين”.

وأضاف: “الفكرة هي أن يقوم الأوليغارشيون الأوكرانيون ببيع الحبوب في الأسواق التي كان من المفترض أن يبيعوها فيها، وليس في السوق البولندية، لأن هذا يضر بولندا”.

وشدد على أنه على الرغم من الحظر الذي فرضته وارسو مؤخرًا على الحبوب الأوكرانية، إلا أن الشحنات العابرة عبر بولندا لا تزال مسموحة.

تأتي تعليقات بلاشتشاك بعد أن قررت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد الحبوب الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي، مما دفع بولندا والمجر وسلوفاكيا إلى فرض حظر أحادي الجانب على المنتجات الزراعية في كييف.

وأصرت الدول الثلاث على أنها لن تسمح ببيع الحبوب الأوكرانية في بلدانها، موضحة أن تدفق المنتجات الأوكرانية الرخيصة من شأنه أن يضر بمزارعيها ويزعزع استقرار السوق الزراعية.