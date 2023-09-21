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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملك تشارلز: سنواصل دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها

الملك تشارلز
الملك تشارلز

قال الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، اليوم الخميس، إن لندن ستواصل دعم الشعب الأوكراني للدفاع عن نفسه في حربه ضد روسيا.

وأضاف الملك تشارلز خلال زيارته إلى فرنسا، أن التغيير المناخي يعد أحد أكبر تحد التي تواجه العالم في الوقت الحالي.

وبدأ الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، الأربعاء، زيارته إلى فرنسا بعد 6 أشهر من تأجيلها، للاحتفال باعادة إطلاق الصداقة الفرنسية-البريطانية بعد التوترات المرتبطة ببريكست.

ووصل تشارلز الثالث إلى مطار أورلي الفرنسي الدولي برفقة زوجته كاميلا، وكان في استقبالهما رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيت بورن، بحسب وكالة فرانس برس.

وتم تأجيل هذه الزيارة في شهر مارس الماضي على خلفية المظاهرات العنيفة التي شهدتها فرنسا احتجاجا على إصلاح النظام التقاعد.

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