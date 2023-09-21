الملك تشارلز: سنواصل دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها

قال الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، اليوم الخميس، إن لندن ستواصل دعم الشعب الأوكراني للدفاع عن نفسه في حربه ضد روسيا.

وأضاف الملك تشارلز خلال زيارته إلى فرنسا، أن التغيير المناخي يعد أحد أكبر تحد التي تواجه العالم في الوقت الحالي.

وبدأ الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، الأربعاء، زيارته إلى فرنسا بعد 6 أشهر من تأجيلها، للاحتفال باعادة إطلاق الصداقة الفرنسية-البريطانية بعد التوترات المرتبطة ببريكست.

ووصل تشارلز الثالث إلى مطار أورلي الفرنسي الدولي برفقة زوجته كاميلا، وكان في استقبالهما رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيت بورن، بحسب وكالة فرانس برس.

وتم تأجيل هذه الزيارة في شهر مارس الماضي على خلفية المظاهرات العنيفة التي شهدتها فرنسا احتجاجا على إصلاح النظام التقاعد.