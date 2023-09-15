عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الرقابة الملكية تثير جدلاً في تغطية تتويج الملك تشارلز

الملك تشارلز - وكالة
الملك تشارلز - وكالة الصحافة الفرنسية

أثارت قرارات القصر الملكي في بريطانيا بفرض رقابة على التغطية التلفزيونية لتتويج الملك تشارلز جدلاً واسعًا. وفقًا لما ذكره جون رايلي، الرئيس السابق لشبكة سكاي نيوز.

ووفقا لصحيفة “جارديان” البريطانية، فقد تم فرض قيود استثنائية على القنوات التلفزيونية التي ستغطي الحفل، بما في ذلك حظر اللقطات بأثر رجعي بعد البث.

txt

في ذكرى وفاتها الأولى.. الملك تشارلز الثالث يرثي والدته بكلمات مؤثرة

txt

بعد إلغائها.. قصر الإليزيه يكشف عن موعد زيارة الملك تشارلز القادمة لفرنسا

تشير تقارير إلى أن القصر الملكي توصل إلى اتفاقيات سرية مع القنوات التلفزيونية لفرض رقابة على التغطية. 

وذكر رايلي أن الفرصة تمنح لأخصائي الدعاية الملكية لفرض رقابة على الصور التي تم التقاطها خلال حفل التتويج قبل أن يتم بثها. 

جدل بسبب التغطية التليفزيونية لتتويج الملك تشارلز

 

تعتبر هذه المعلومات من قبل رايلي انتهاكًا للشفافية في التغطية الإعلامية للأحداث الرسمية التي تتعلق بالعائلة المالكة. وتؤكد هذه التقارير الكثير من الأنباء التي نشرتها صحيفة الجارديان سابقًا بشأن تدخل القصر في تغطية جنازة الملكة إليزابيث الثانية وتتويج الملك تشارلز.

علاوة على ذلك، يشير رايلي إلى أن أعضاء العائلة المالكة يتجنبون التحقيق الصحفي الحقيقي ويستجيبون بشكل سلبي عندما يتم مواجهتهم بأسئلة مباشرة. 

وأشار إلى أن أطباء القصور الملكية يتدخلون لمنع الصحفيين الإذاعيين من الاقتراب من أفراد العائلة المالكة، ويستخدمون الرسائل البريدية والمكالمات الهاتفية للتأثير على تغطية الأحداث.

بالإضافة إلى ذلك، انتقد رايلي تحركات المعلنين لمقاطعة قناة GB News واتهمهم بتهديد حرية التعبير في بريطانيا. وأكد أن الجمهور البريطاني له الحق في الاستماع إلى مجموعة متنوعة من الآراء السياسية وأن المقاطعة الإعلانية للقناة تعد إهانة للشعب البريطاني.

فيما صرح المتحدث باسم القصر الملكي بأن هناك بروتوكولات معتادة للتغطية الإعلامية للأحداث الملكية وتتبع تلك البروتوكولات قبل هذا الحدث المهم. 

وأكد أن الهدف هو ضمان تقديم تغطية عادلة واحترافية للحدث، والحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الخصوصية والأمان للعائلة المالكة.

الملك تشارلز التغطية الملكية News

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

القومية للأنفاق تهيب بسكان عدة مناطق عدم الخوف من رائحة الحريق والدخان

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

كارثة محتملة بعد انتشار الرائحة الكريهة.. البحوث الفلكية ترد على انشقاق طبقات الأرض

عمدا مع سبق الإصرار .. الأم المتهمة تشرح جريمتها والضحية ابنتها

تعليق مثير من عدلي القيعي على تصريحات حازم إمام حول خروج لاعبي الأهلي والمنتخب

هذه السورة تمنع الفقر وتجلب الرزق..الشعراوي: بها سر عجيب فلا تتركوا قراءتها

ترشيحاتنا

أمام كلية للبنات.. مقطع فيديو لمواطن ينام فوق الرصيف لسبب غير متوقع بالسعودية

حزب الجيل يُعلن تأييده لترشح الرئيس السيسي للانتخابات المقبلة

بقرار من النقل.. التدخين بهذه الأماكن يغرمك 500 جنيه| تفاصيل

بعد سرقتهم للركاب.. إلقاء القبض على اثنين من أفراد الأمن بمطار ميامي الدولي| فيديو

د. حسين أبو الغيط: أساتذة الطب جامعة الأزهر يحظون بثقة المجتمع العالمي

تخفيضات 30%.. مفاجأة بشأن أسعار الأدوات المدرسية في 24 معرضا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم صادم... سعر إطلالة ياسمين صبري تثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

ينتقل بخفاش الفاكهة وليس له علاج.. فيروس نيباه يضرب مدينة كاملة

أفضل الطرق للتغلب على إصابات العمود الفقري.. حلول سحرية

طريقة عمل مكرونة بالسجق| بمذاق لا يقاوم

فيديو

داخل على المليار.. تقرير بريطاني يكشف عن حجم ثروة محمد صلاح| فيديوجراف

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ