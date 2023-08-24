بعد إلغائها.. قصر الإليزيه يكشف عن موعد زيارة الملك تشارلز القادمة لفرنسا

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الخميس، عن زيارة الملك البريطاني تشارلز الثالث إلى فرنسا يومي 20 و22 سبتمبر بعد إلغاء زيارة باريس التي كانت مقررة في مارس الماضي بسبب احتجاجات متوترة على إصلاحات نظام التقاعد الفرنسي.

وقال بيان الإليزيه إن "هذه الزيارة شرف لفرنسا في وقت ستستضيف فيه بلادنا أيضا كأس العالم للرجبي"، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة ستكون شاهدا على عمق الروابط التاريخية التي توحد بلدينا وشعبينا، وسيساهم في تكريم التميز والخبرة الفرنسية.

وكان الملك تشارلز الثالث يعتزم زيارة فرنسا لمدة ثلاثة أيام في أواخر مارس الماضي، فيما ستكون أول زيارة دولة له منذ أن خلف والدته الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية، كملك لبريطانيا.

لكن الزيارة ألغيت بعد أن تحولت الاضطرابات الاجتماعية بشأن قانون التقاعد الجديد للرئيس إيمانويل ماكرون إلى بعض من أسوأ أعمال العنف التي شهدتها الشوارع منذ سنوات في جميع أنحاء البلاد.

وبدلاً من ذلك، زار تشارلز ألمانيا في أول رحلة خارجية له كملك.