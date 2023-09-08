في ذكرى وفاتها الأولى.. الملك تشارلز الثالث ينعي والدته بكلمات مؤثرة

شكر الملك تشارلز الثالث ، اليوم الجمعة ، الجمهور على حبهم ودعمهم في الذكرى الأولى لوفاة والدته الملكة إليزابيث واعتلائه العرش، مرددا كلماتها وتعهد بأن يكون في خدمة الجميع.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، وهي أطول ملوك بريطانيا حكما، عن عمر يناهز 96 عاما في الثامن من سبتمبر في قلعة بالمورال، ملاذها الصيفي الاسكتلندي المحبوب، مما أدى إلى حداد وطني وتعازي وإشادات من جميع أنحاء العالم لمدة 10 أيام على حكمها الذي حطم الأرقام القياسية على مدى 70 عاما، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وسيقضي تشارلز اليوم برفقة زوجته كاميلا بخصوصية وهدوء في المنزل الملكي الاسكتلندي.

وليس من المقرر أن يحضروا أي مناسبة احتفالية، ولن يكون هناك أي تجمع عائلي خاص كبير للاحتفال بـ "يوم انضمامه".

وقال تشارلز في بيان، "بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاة جلالتها واعتلائها العرش، نستذكر بمودة كبيرة حياتها الطويلة وخدمتها المخلصة وكل ما كانت تعنيه للكثيرين منا".

وأضاف في البيان أنه ممتن للغاية أيضًا للحب والدعم الذي أظهرته لزوجتي وأنا خلال هذا العام ونحن نبذل قصارى جهدنا لخدمتكم جميعًا.

كانت تلك الكلمات الأخيرة بمثابة صدى للشعار الذي كررته إليزابيث طوال فترة حكمها.