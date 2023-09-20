بعد ستة أشهر من تأجيلها.. تشارلز الثالث يزور فرنسا

بدأ الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا ، اليوم الأربعاء، زيارته إلى فرنسا بعد ستة أشهر من تأجيلها، للاحتفال باعادة إطلاق الصداقة الفرنسية-البريطانية بعد التوترات المرتبطة ببريكست.

https://x.com/Nebalu2/status/1704479627673030832?s=20

ووصل الملك تشارلز الثالث إلى مطار أورلي الفرنسي الدولي برفقة زوجته كاميلا، وكان في استقبالهما رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيت بورن، بحسب وكالة فرانس برس.

وتم تأجيل هذه الزيارة في شهر مارس الماضي على خلفية المظاهرات العنيفة التي شهدتها فرنسا احتجاجا على إصلاح النظام التقاعد.

وكان من المفترض أن يقوم تشارلز آنذاك بزيارته الرسمية الأولى الى الخارج بصفته ملكا، وقام في النهاية بزيارة برلين عاصمة ألمانيا.

وبعد ستة أشهر، عاد الهدوء لفرنسا من جديد وحان الوقت مجددا للتوافق الفرنسي-البريطاني الذي يحتفل بمرور 120 سنة على قيامه في أبريل المقبل.