سلسلة كاملة.. 3 هواتف من سامسونج تحصل على أندرويد 14

بدأت شركة سامسونج خلال الشهر الماضي اختبار الإصدار التجريبي العلني للإصدار التالي من واجهة أندرويد الخاصة بها One UI 6، والمستندة على نظام التشغيل Android 14، ومن غير المستغرب أن تبدأ الشركة طرح الإصدار التجريبي لأحد أشهر هواتفها.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، طرحت سامسونج الإصدار التجريبي من Android 14، ضمن الطرازات الثلاثة لعائلة Galaxy S23، وهو أحدث خط رئيسي من الشركة المصنعة للأجهزة الكورية يحصل على نظام جوجل الأحدث.



واعتبارا من اليوم حصلت هواتف هاتف Galaxy S22 أو S22+ أو S22 Ultra، على الإصدار التجريبي من One UI 6 المستندة على نظام Android 14، في كوريا فقط، وأكدت سامسونج على أنها ستطلق نظام جوجل الأحدث لهواتفها في المزيد من الدول قريبًا.

جدير بالذكر أن سامسونج، أضافت الإصدار التجريبي من One UI 6 المستندة على نظام Android 14، لهواتف الفئة المتوسطة Galaxy A54 وGalaxy A34 في وقت سابق هذا الأسبوع.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra

يأتي هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، مع شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، وبجودة عرض +QHD، تبلغ دقتها 1440 × 3080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة لكاميرتين بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا بزواية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل.

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 وات، ويتوفر الهاتف في 4 ألوان هي الأبيض والأسود والنحاسي والأخضر.

ويتميز هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، بتصميم أنيق بدون حواف من كلا الجانبين، مع إطار من المعدن وغطاء خلفي من زجاجي محمي بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus+ لمقاومة الخدوش والصدمات، تبلغ أبعاد الهاتف 163.3 × 77.9 × 8.9 مليمتر، ويزن حوالي 228 جراما.