تدخل لفسخه.. ميدو يكشف تفاصيل عقد كارثي بين الزمالك وزد

كشف أحمد حسام “ميدو”، نجم نادي الزمالك السابق، كواليس تدخله لفسخ عقد كارثي موقع بين إدارة القلعة البيضاء ونادي زد.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية:" فوجئت بوجود عقد موقع بين الزمالك وزد، يقضي بأحقية الأخير في ضم أي اثنين من ناشئي الزمالك كل عام مقابل رعاية وأموال".

وأضاف:" تحدثت مع سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد، وقلت له العقد ده مينفعش يمشي ولا أعلم من وقع هذا العقد!".

وتابع: “قلت لـ سيف زاهر الزمالك لا يريد أي أموال من زد مقابل إلغاء العقد، ليرد علي بأن الأمر منتهي وأشكره على الموافقة لإلغاء العقد، وبل وأبدى استعداده على مواصلة دعم الزمالك ماليا دون ضم أي لاعب”.

وواصل:" العقد تم تنفيذه أول عام بضم عمر خضر ومحمد هيثم".