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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع تغير الفصول .. 6علاجات تخلصك من التهاب الحلق بدون طبيب

التهاب الحلق
التهاب الحلق

يعد التهاب الحلق من المشكلات الشائعة خلال تغير فصول السنة ودخول الشتاء.. فكيف يمكن علاجه؟!
نعرض لكم 6 علاجات منزلية للتخلص من التهاب الحلق وفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك

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1. السوائل الدافئة والباردة
تناول المشروبات الدافئة، مثل الشاي أو حساء الدجاج أو جرب السوائل الباردة، مثل الماء المثلج أو المصاصات.

تساعد السوائل على تنظيف الأغشية المخاطية، والحفاظ على تدفق الأشياء، ومنع التهابات الجيوب الأنفية و قد تقلل درجات الحرارة الدافئة من السعال عن طريق تهدئة الجزء الخلفي من الحلق وجرب كلا من الماء الدافئ والبارد لمعرفة ما هو الأفضل بالنسبة لك.

2. الغرغرة
قم بإذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح أو كمية مماثلة من صودا الخبز في كوب من الماء الدافئ وقم بالغرغرة (ولكن لا تبتلع) الخليط كل ثلاث ساعات للحصول على علاج طبيعي لالتهاب الحلق.

يمكن أن تساعد المياه المالحة في تقليل التورم والتهيج في الحلق وتعمل صودا الخبز على تهدئة الحلق وتفتيت المخاط ويمكن أن تساعد في علاج الارتجاع الحمضي المهيج للحلق.

3. مضادات الهيستامين ومسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية
مضادات الهيستامين قد تخفف أو تخفف آلام الحلق ويساعد الأسيتامينوفين والإيبوبروفين والنابروكسين في تخفيف الألم الموجود بشكل أعمق قليلاً في الغدد وأجزاء أخرى من رقبتك.

يعمل جهازك المناعي على محاربة المواد الغريبة ولكن في بعض الأحيان، تبالغ في الأمر، مما يؤدي إلى ظهور أعراض (مثل الاحتقان والتقطير الأنفي الخلفي) التي يمكن أن تجعل التهاب الحلق أسوأ و يمكن لمضادات الهيستامين مواجهة رد الفعل المبالغ فيه.

4. البخار والرطوبة
خذ حمامًا ساخنًا وعندما يصبح الجو مشبعًا بالبخار حقًا، تنفس في سحر تنظيف الحلق و البخار يخفف المخاط ويمكنه ترطيب وتهدئة التهاب الحلق.

5. مشروب ساخن
مشروب تودى الساخن عبارة عن مجموعة مشروبات مصنوعة من الماء والعسل وعصير الليمون وتقدم ساخنة ويضيف بعض الأشخاص التوابل، مثل القرفة أو جوزة الطيب أو الزنجبيل.  

يغطي العسل حلقك ويهدئه عن طريق تقليل التهيج ويتمتع العسل أيضًا بخصائص مضادة للجراثيم ، ويمكن للحلاوة أن تهدئ النهايات العصبية في الحلق وتقلل من السعال.

تحفز التوابل إنتاج اللعاب، مما يحسن ترطيب وتدفق المخاط في الحلق.
6. الراحة
ضع رأسك على وسادتك في ساعة مناسبة وأغمض عينيك. كرر حسب الضرورة.

لا تقلل من أهمية إراحة جسدك وصوتك جسديًا ولكن احذر: قد يؤدي الاستلقاء في بعض الأحيان إلى التورم بسبب زيادة الضغط في الجزء الخلفي من الحلق و بدلًا من ذلك، حاول رفع السرير أو الجلوس على كرسي لتخفيف الألم والانزعاج.

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