ولاية كاليفورنيا ترفع دعوى قضائية على أكبر 5 شركات نفطية

عرضت فضائية “ القاهرة الغخبارية” تقريرا عن قيام ولاية كاليفورنيا الأمريكية برفع دعوى قضائية على 5 من أكبر الشركات النفطية.

وأوضح التقرير أن المسؤولون التنفيذيون في شركات النفط والغاز يعلمون أن الاعتماد على الوقود الأحفوري قد يتسبب في نتائج كارثية، لكنهم أخفوا هذه المعلومات عن عامة الشعب وصانع السياسات من خلال نشر معلومات مضللة حول هذا الموضوع.

وتابع التقرير أن سوء السلوك المتمثل في نشر المعلومات المضللة إلى تكاليف باهظة على الأفراد والعقارات والموارد الطبيعية، وهي تكاليف لا تزال تتكشف يوميا.

وأكمل التقرير أن ولاية كاليفورنيا رفعت دعوى قضائية على 5 من أكبر شركات النفط في العالم، وذلك بسبب التاثير السلبي للوقود الأحفوري على المناخ.

وتاابع التقرير ان الوقود الأحفوري يتسبب في مضاعفة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .