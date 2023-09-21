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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حقيقة إصابته بالسرطان .. الكشف عن خطة المخابرات الأمريكية والبريطانية ضد بوتين

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الصحفي الأمريكي المخضرم الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “CIA” والمخابرات البريطانية تجريان عملية سرية للتضليل والتقليل من شأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باستخدام وسائل الإعلام الغربية.

وكتب هيرش، في مقال علي “سوبستاك”، نقلا عن مسؤول لم يذكر اسمه، أن “الحكومة الأمريكية كانت “غبية” في بدء حرب بالوكالة ضد روسيا من خلال دعم أوكرانيا مالياً: نحن مجبرون على جعل بوتين يبدو سيئاً في وسائل الإعلام لتبرير خطأنا”.

وأضاف أن “هذه عملية سرية تهدف إلى التقليل من شأن بوتين نفذتها وكالة المخابرات المركزية بالتنسيق مع المخابرات البريطانية… أثناء تنفيذها، كتبت بعض المنشورات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة أن بوتين يعاني من أمراض مختلفة”.

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واستشهد هيرش، بتقارير من صحيفة “الجارديان” البريطانية، التي كتبت في مايو 2022، نقلاً عن "تقارير غير مؤكدة"، أن بوتين يعاني من مرض السرطان أو مرض باركنسون.

كما أشار هيرش إلى مجلة “نيوزويك” الأمريكية، التي أفادت بأن الرئيس الروسي قد عولج سابقًا من “سرطان متقدم”.

بوتين المخابرات الأمريكية الرئيس الروسى السرطان روسيا

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