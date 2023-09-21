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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مقتل جنود روس.. اتصال هاتفي عاجل بين بوتين ونظيره الأذربيجاني| تفاصيل

الرئيس الروسي ونظيره
الرئيس الروسي ونظيره الأذربيجاني

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وأوضح بيسكوف، أنه خلال الاتصال، أعرب الرئيس الأذربيجاني عن اعتذاره وتعازيه بمقتل جنود روس من قوات حفظ السلام الروسية في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وقال المتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس الروسي شدد خلال اتصال مع علييف على أهمية حماية أمن وحقوق الأرمن في إقليم كاراباخ.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في خطاب لشعبه، إن أذربيجان حققت هدف عمليتها في ناجورنو قره باغ واستعادت سيادتها في يوم واحد فقط.

وأضاف علييف أنه "نتيجة لإجراءات مكافحة الإرهاب، أظهر جنودنا بطولة كبيرة وشجاعة واحترافية في التضاريس الصعبة وعلى الرغم من وجود التحصينات، التي أنشأها العدو على مدى سنوات من الأعمال الهندسية، وعلى الرغم من أن مواقع العدو تقع على التلال، فقد أظهر جنودنا مرة أخرى، كما ذكرت، بطولة واحترافية و حققوا نجاحًا عسكريًا كبيرًا في جميع الاتجاهات في فترة زمنية قصيرة".

وتابع: "تم تدمير جزء كبير من جيش الدولة الأرمنية الذي كان يتمركز بشكل غير قانوني على أراضي أذربيجان، ولم تتم إزالته حتى يومنا هذا رغم التزام الدولة الأرمنية".

وأمس الأربعاء، أعلنت الرئاسة الأذربيجانية، أن مفاوضات إعادة دمج إقليم ناجورنو كاراباخ إلى أذربيجان ستعقد اليوم، الخميس.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، تعليق عملياتها العسكرية في إقليم ناجورنو كاراباخ، وعقد اجتماع مع سلطات الإقليم غدا لبحث طريقة إعادة ضمه إلى أذربيجان.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان لها، إن القوات الأرمينية في ناجورنو كاراباخ وافقت على إلقاء أسلحتها والتخلي عن المواقع القتالية والمواقع العسكرية ونزع سلاحها بالكامل.

وأكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أنه تم تسليم جميع الأسلحة والمعدات الثقيلة إلى الجيش الأذربيجاني.

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