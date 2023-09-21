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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أذربيجان تنفي خرق وقف إطلاق النار بقره باغ

صدى البلد

نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية ، اليوم الخميس، خرق قواتها لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ.

 

وعلى الجانب الأخر، قال الأرمن في ناغورني قره باغ أن القوات الأذربيجانية خرقت وقف إطلاق النار.

 

ومن المفترض أن مباحثات السلام بين أذربيجان وانفصاليي ناغورني قره باغ قد بدأت اليوم.
 

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،في وقت سابق من اليوم، لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف عن دعمه الكامل لباكو.

 

كما أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف، أمس الأربعاء، استعادة سيادة بلاده على إقليم ناغورني قره باغ في عملية لمكافحة الإرهاب.

 

وقال الرئيس الأذربيجاني في بيان إن قوات المسلحة نجحت في حماية المدنيين والبنية التحتية في ناغورني قره باغ.

 

وأضاف أنه في يوم واحد فقط تم معاقبة الإرهابيين في كاراباغ واستعادت أذربيجان سيادتها.

ولفت علييف إلى أنه تم تدمير جزء كبير من جيش الدولة الأرمينية الذي كان يتمركز بشكل غير قانوني على أراضى أذربيجان.

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