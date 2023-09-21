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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

400 جنيه.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين عن معرفة أسعار الذهب الآن في مصر، لذا يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن  أسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الخميس 21- 9 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء والوصول إلى أكبر نسبة ربح.

ويقدم موقع صدي البلد، نشرة خدمية بأسعار الذهب اليوم في مصر والذي وصل إلى مستويات قياسية، وذلك قبل قرار حكومي مرتقب بشأن مبادرة زيرو جمارك والتي من المقرر أن تنتهي أكتوبر المقبل، سواء بتجديدها أو انتهاء العمل بها.

سعر الجنيه الذهب


 وعن  أسعار الذهب الآن،  سجل سعر الجنيه الذهب تراجعا بنحو  400 جنيه، إذ سجل  اليوم 17840 جنيها للشراء بعد ما سجل 17400 قبل ساعات للبيع، بفارق نحو 400 جنيه، فيما سجل نحو 18.200 جنيه قبل أيام، حيث يزن كل جنيه 8 جرامات من عيار 24.

سعر الذهب اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023

عيار 24 بيع 2,520 شراء 2,531 جنيها.


عيار 22 بيع 2,310 شراء 2,320 جنيها.


عيار 21 بيع 2,205 شراء 2,215 جنيها.


عيار 18 بيع 1,890 شراء 1,899 جنيها.


عيار 14 بيع 1,470 شراء 1,477 جنيها.


عيار 12 بيع 1,260 شراء 1,266 جنيها.


الاونصة بيع 78,372 شراء 78,727 جنيها.


الجنيه الذهب بيع 17,640 شراء 17,720 جنيها.


الكيلو بيع 2,520,000 شراء 2,531,429 جنيها.
 

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

وعن سعر عيار 18 الآن، عيار 21 بيع 2,205 جنيه شراء 2,215 جنيه كحد أدنى في محلات الصاغة اليوم.

 

الذهب 

ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

 

سعر الذهب عيار 18 مباشر

وعن سعر عيار 18 الآن، عيار 18 بيع 1,890 شراء 1,899 جنيه كحد أدنى في محلات الصاغة اليوم، عند شراء بعض المشغولات الذهبية مثل الخواتم وغيرها.

 

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

إذ يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10 % من السعر المجرد ، فيما قد يكون من 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

وعند شراء الذهب المستعمل فيكون سعر مصنعية الجرام تبدأ من 25 جنيها فقط، أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام تعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من  نحو 35 فيما فوق.

سعر الذهب اليوم الاربعاء 20 سبتمبر 2023


سعر الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,509 شراء 2,531 جنيه.

سعر الذهب عيار 22
 عيار 22 بيع 2,300 شراء 2,320 جنيه.

سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,195 شراء 2,215 جنيه.

سعر الذهب عيار 18
 عيار 18 بيع 1,881 شراء 1,899 جنيه.

سعر الذهب عيار 14
 عيار 14 بيع 1,463 شراء 1,477 جنيه.

سعر الذهب عيار 12
 عيار 12 بيع 1,254 شراء 1,266 جنيه.

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