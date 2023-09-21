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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتصميم صدفي.. تكنو تطلق منافسا آخر لهواتف سامسونج

هاتف تكنو القابل
هاتف تكنو القابل للطي

تستعد شركة تكنو Tecno، لإطلاق هاتفها الثاني القابل للطي يوم الجمعة المقبل، من خلال علامتها التجارية المتميزة Phantom. 
وبحسب ما ذكره موقع "جي اس ام ارينا" التقني، كان طراز تكنو الأول هو الهاتف الأفقي القابل للطي والذي أطلقت عليه اسم Phantom V Fold، بينما سيأتي الطراز الجديد بتصميم صدفي يُسمى Phantom V Flip.

 

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مميزات هاتف تكنو Phantom V Flip


ومن المقرر أن تعقد هونر حدث رسمي لاطلاق Phantom V Flip في سنغافورة، ولكن من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في الهند ونيجيريا، من بين أسواق أخرى. 

هاتف تكنو القابل للطي


ويُظهر الفيديو أن هاتف Phantom V Flip، سيأتي بشاشة الرئيسية داخلية يبلغ حجمها 6.9 بوصة، وبدقة FHD+، في حين أن الشاشة الخارجية ستأتي بحجم الساعة الذكية بقياس 1.39 بوصة. 

وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 1300، والذي سيقترن مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت. 

وستحتوي الكاميرتان المحيطتان بشاشة الغطاء الخارجية على مستشعرات بدقة 64 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية وكاميرا ثانية بدقة 13 ميجابكسل، كما توجد كاميرا سيلفي بالشاشة الداخلية.

وفي السابق، كشفت صور مسربة أن هاتف تكنو القابل للطي بتصميم صدفي Phantom V Flip، سيتميز بكاميرا خلفية استثنائية دائرية على شكل حرف O.

تكنو Phantom V Flip TECNO هاتف قابل للطى هواتف تكنو

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