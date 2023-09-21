لا أعدك بالـ24 مليار دولار.. رئيس النواب الأمريكي يصدم زيلينسكي

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اليوم الخميس، إنه لم يعد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالموافقة على المساعدة الجديدة لكييف بقيمة 24 مليار دولار التي طلبتها الإدارة الأمريكية.

وحسب صحيفة “بانش بول نيوز” الأمريكية، قال مكارثي، بعد الاجتماع، إن “زيلينسكي أجاب على العديد من الأسئلة حول الصراع، لكني لم اقدم أي التزامات بشأن حزمة المساعدات التي تطلبها الإدارة".

وسافر زيلينسكي إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ولحث المسؤولين الأمريكيين على الحفاظ على دعمهم لكييف.

وطلبت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من الكونجرس الإذن بتقديم 24 مليار دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا، وكان زيلينسكي يأمل في أن يؤدي مناشدته الشخصية إلى تسهيل تمريرها.

وفي حين أن دعم أوكرانيا ضد روسيا يظل موقفًا شعبيًا بالنسبة للجمهوريين، إلا أن هناك علامات متزايدة على التراجع عن الحفاظ على المستوى الحالي من المساعدة.