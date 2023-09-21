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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التشيكي: لا تأخذوا تصريحات زيلينسكي على محمل الجد

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس التشيكي، بيتر بافيل، اليوم الخميس، إنه يجب عدم فهم تصريحات نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بشكل حرفي، بعد توجيه الاتهامات للدول الرافضة شراء الحبوب الأوكرانية.

وقال بافيل: "يتعرض زيلينسكي لضغوط مستمرة، ولو كان أي منا في مكانه، لكان من الممكن أن نفقد رشدنا أكثر مما يفعل هو ذلك”.

رئيس التشيك: لا تأخذوا تصريحات زيلينسكي على محمل الجد

وأضاف: “لهذا السبب لا يجوز أن يؤخذ أي تصريح حاد يصدر عنه على محمل الجد ولا ينبغي أن يتم فهمه حرفيا على الإطلاق".

وتابع الرئيس التشيكي قائلا أنه “لا يرى أي علامات على خلاف خطير واحتمال وقف دعم بولندا لأوكرانيا”.

وفي وقت سابق، بدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابه أمام مجلس الأمن بالقول إنه مر 574 يومًا من "الألم والخسائر والنضال" منذ الغزو الروسي لبلاده.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، ذكر زيلينسكي أن تصرفات روسيا أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتحويل الملايين إلى لاجئين، واصفًا الغزو الروسي بأنه "عدوان إجرامي وغير مبرر".

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وأشار إلى أن الشعوب والحكومات فقدت الثقة في قدرة الأمم المتحدة واستعدادها للدفاع عن حدودها السيادية، مؤكدًا أن الدول تشكل تحالفات جديدة خارج الأمم المتحدة بسبب الطريقة التي تعاملت بها الأمم المتحدة مع الغزو الروسي.

وأعرب عن امتنانه لجميع الدول التي اعترفت بالغزو الروسي باعتباره انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، لكنه "لم يغير شيئًا" بالنسبة لروسيا في الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة وجدت نفسها "في طريق مسدود بشأن مسائل الغزو" بفضل حق النقض الذي استخدمته روسيا.

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