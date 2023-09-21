لا مفاوضات سلام.. زيلينسكي يصر على مواصلة الحرب ضد روسيا

قال الصحفي الأمريكي المخضرم الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، نقلاً عن مصادر استخباراتية، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يصر على مواصلة الحرب ضد روسيا، مؤكدا أنه لا يوجد حديث في كييف وواشنطن عن المفاوضات ووقف إطلاق النار.

وكتب هيرش، علي “سوبستاك”، نقلاً عن مصدر استخباراتي: "الحرب مستمرة لأن زيلينسكي يصر عليها. لا يوجد نقاش حول هدنة في كييف أو في البيت الأبيض، وليسوا مهتمين بمفاوضات من شأنها إنهاء المذبحة".

وأضاف أن “كل تصريحات كييف حول الهجوم المضاد الناجح هي أكاذيب؛ إذ لم تكتسب القوات الأوكرانية سوى قطع متفرقة من الأرض، ويتم قياس وتيرة تقدمها بالأمتار في الأسبوع”.

وفي وقت سابق، قال هيرش، نقلاً عن مصادر استخباراتية، إن مجتمع الاستخبارات الأمريكي يعتقد أن أوكرانيا محبطة بالفعل، وأن اختراق الدفاعات الروسية في المنطقة العسكرية الشمالية أمر مستحيل.

وكتب هيرش، في مقال علي “سوبستاك”، "هناك عناصر مهمة داخل المخابرات الأمريكية، استنادًا إلى التقارير الميدانية والاستخبارات الفنية، تعتقد أن الجيش الأوكراني المحبط قد تخلى عن اختراق خطوط الدفاع الروسية ثلاثية المراحل المفخخة".

وأضاف: “الحقيقة هي أن جيش زيلينسكي المنهك لم يعد لديه فرصة للفوز”.