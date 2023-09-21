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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش زيلينسكي منهك.. المخابرات الأمريكية تقر بهزيمة أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الصحفي الأمريكي المخضرم الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، نقلاً عن مصادر استخباراتية، إن مجتمع الاستخبارات الأمريكي يعتقد أن أوكرانيا محبطة بالفعل، وأن اختراق الدفاعات الروسية في المنطقة العسكرية الشمالية أمر مستحيل.

وكتب هيرش، في مقال علي “سوبستاك”، "هناك عناصر مهمة داخل المخابرات الأمريكية، استنادًا إلى التقارير الميدانية والاستخبارات الفنية، تعتقد أن الجيش الأوكراني المحبط قد تخلى عن اختراق خطوط الدفاع الروسية ثلاثية المراحل المفخخة".

وأضاف: “الحقيقة هي أن جيش زيلينسكي المنهك لم يعد لديه فرصة للفوز”.

وفي وقت سابق، اعترف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأنه غير واثق من نجاح الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال  ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تحقيق انفراجة في الأشهر المقبلة: "لا أعتقد أن أحدا يعرف حقا".

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وأضاف زيلينسكي أنه “لا يزال يريد الحصول على صواريخ طويلة المدى من الولايات المتحدة”.

وشدد الرئيس الأوكراني، على أن الرفض المحتمل من جانب واشنطن سيكون "خسارة كبيرة" لكييف.

المخابرات الأمريكية زيلينسكي أوكرانيا

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