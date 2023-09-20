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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يغادر اجتماع مجلس الأمن قبل كلمة لافروف

زيلينسكي
زيلينسكي

غادر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قاعة اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل أن يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خطابه.

وألقى زيلينسكي الكلمة الأولى في اجتماع مجلس الأمن، مما دفع مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، للاعتراض وإعلان رفضه لمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جلسة مجلس الأمن.

وقال نيبينزيا اليوم الأربعاء، إن إعطاء زيلينسكي الكلمة الأولى انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن إجراءات الغرب تسببت في تعميق الأزمة الأوكرانية.

ويعد هذا الاجتماع الأول بين زيلينسكي ولافروف في مجلس الأمن منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وبدأ زيلينسكي خطابه أمام مجلس الأمن بالقول إنه مر 574 يومًا من "الألم والخسائر والنضال" منذ الغزو الروسي لبلاده.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، ذكر زيلينسكي أن تصرفات روسيا أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتحويل الملايين إلى لاجئين، واصفًا الغزو الروسي بأنه "عدوان إجرامي وغير مبرر".

وأشار إلى أن الشعوب والحكومات فقدت الثقة في قدرة الأمم المتحدة واستعدادها للدفاع عن حدودها السيادية، مؤكدًا أن الدول تشكل تحالفات جديدة خارج الأمم المتحدة بسبب الطريقة التي تعاملت بها الأمم المتحدة مع الغزو الروسي.

وأعرب عن امتنانه لجميع الدول التي اعترفت بالغزو الروسي باعتباره انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، لكنه "لم يغير شيئًا" بالنسبة لروسيا في الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة وجدت نفسها "في طريق مسدود بشأن مسائل الغزو" بفضل حق النقض الذي استخدمته روسيا.

وتابع قوله "لم تعد البشرية تعلق آمالها على الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الحدود السيادية للدول".

وأوضح أن موسكو تشغل مقعدها في مجلس الأمن بشكل غير قانوني، لافتًا إلى أن معادلة السلام الأوكرانية هي الأساس في أي حل للأزمة.

وطالب بمنح الجمعية العامة للأمم المتحدة سلطة حقيقية للتغلب على حق النقض عندما يظهر أي عضو عدوانًا، داعيًا إلى تجريد روسيا من حق النقض في مجلس الأمن.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيلينسكي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لافروف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

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