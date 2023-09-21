مفاجأة مدوية.. رئيس النواب الأمريكي يمنع زيلينسكي من إلقاء كلمة بالكونجرس

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، قرر عدم السماح للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بإلقاء كلمة أمام المجلس خلال زيارته إلى الكونجرس يوم الخميس.

وقالت “نيويورك تايمز”، إن كبير المشرعين من الحزب الجمهوري سيعقد اجتماعا خاصا مع زيلينسكي، وسيتمكن الممثلون الذين يريدون الاستماع إلى الزعيم الأوكراني من القيام بذلك في الأرشيف الوطني، في حدث ينظمه التجمع الأوكراني في الكونجرس.

وسافر زيلينسكي إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ولحث المسؤولين الأمريكيين على الحفاظ على دعمهم لكييف.

وطلبت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من الكونجرس الإذن بتقديم 24 مليار دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا، وكان زيلينسكي يأمل في أن يؤدي مناشدته الشخصية إلى تسهيل تمريرها.

وفي حين أن دعم أوكرانيا ضد روسيا يظل موقفًا شعبيًا بالنسبة للجمهوريين، إلا أن هناك علامات متزايدة على التراجع عن الحفاظ على المستوى الحالي من المساعدة.