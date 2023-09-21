معيب وليس لديه فرصة للنجاح.. سويسرا تنتقد اقتراح زيلينسكي للسلام مع روسيا

قال وزير خارجية سويسرا إجنازيو كاسيس، إن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ليس لديها فرصة للنجاح، وفقا لوكالة التلغراف السويسرية.

وأشار كاسيس في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، إلى أن اقتراح زيلينسكي لحل سلمي للصراع الأوكراني معيب لأنه يفتقر إلى دعم روسيا.

وأوضح أن خطط السلام الأحادية الجانب ليس لديها فرصة للنجاح ما لم يتم تنفيذها بالقوة، لكن الدول الغربية لا تريد أن يتحول الصراع إلى حرب على نطاق أوسع.

وفي وقت سابق، كرر زيلينسكي ما يسمى بصيغة السلام، التي لا تأخذ موقف موسكو في الاعتبار، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

وتنص الخطة على الانسحاب الكامل للقوات المسلحة الروسية إلى ما وراء حدود عام 1991 واستعادة أوكرانيا السيطرة على منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر الأسود وبحر آزوف.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن ما يسمى بخطة السلام التي طرحها زيلينسكي هي في الواقع دليل آخر أنشأته الولايات المتحدة حول كيفية تأجيج الصراع في أوروبا.

كما أشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إلى أن زيلينسكي يدلي بتصريحات حول الحل السلمي دون أخذ الوضع الفعلي في الاعتبار.