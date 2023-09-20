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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدوما الروسي: «زيلينسكي» ممثل.. ولعب دور «الملك العاري» في اجتماع مجلس الأمن

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال عضو مجلس الدوما الروسي، ديمتري بيليك، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لعب دور "الملك العاري" في اجتماع مجلس الأمن الدولي.

وقال بيليك، إن "زيلينسكي ممثل، لكنه أضاف هنا الكثير من الدراما، محاولا الحفاظ على وجه جيد في الحالة السيئة في المقدمة. التزم زيلينسكي الصمت بشأن الهجوم المضاد الفاشل والدمار والهروب العام للسكان الذكور من البلاد”.

وأضاف أن “تصفيق الجمهور مهم للرئيس الممثل، ولا يهم أنه يلعب دور "الملك العاري".

وفي وقت سابق من اليوم، دافع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن استخدام بلاده حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي باعتباره "أداة مشروعة" في العلاقات الدولية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال لافروف في كلمته أمام مجلس الأمن بعد وقت قصير من دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تجريد روسيا من حق النقض: "استخدام حق النقض لبلادي أداة مشروعة تمامًا منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة."

لافروف يرد على زيلينسكي بعد مطالبته بتجريد روسيا من حق الفيتو

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وطالب زيلينسكي خلال كلمته بمجلس الأمن، بمنح الجمعية العامة للأمم المتحدة سلطة حقيقية للتغلب على حق النقض عندما يظهر أي عضو عدوانًا، داعيًا إلى تجريد روسيا من حق النقض في مجلس الأمن.

مجلس الأمن الدولي زيلينسكي مجلس الدوما الروسي

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