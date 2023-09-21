رئيس COP28: نحن بحاجة إلى حكمة الشعوب الأصلية والأديان لمواجهة أزمة المناخ

طالب الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 والمعني بتغير المناخ، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العالم على العمل معا "من أجل كوكب واحد وطموح واحد".

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، في قمة "الطموح المناخي" التي عقدت في نيويورك على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال رئيس COP28 :" نحن بحاجة إلى الطاقة وسماع أصوات شبابنا، ومواهب ورؤوس أموال الشركات والمؤسسات الخيرية".

وتابع رئيس COP28 :"نحن بحاجة إلى حكمة الشعوب الأصلية، وجميع الأديان، وجميع المجتمعات، وجميع الصناعات، وجميع الشركات، وجميع الشعوب التي تعمل معا من أجل كوكب واحد وطموح واحد، أعتقد أنه في مواجهة أزمة المناخ، يمكننا -وسنقوم بذلك - إعادة اكتشاف أعظم قوة للإنسانية".