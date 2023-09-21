عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتجنب الكوارث المناخية.. شكري: مصر تطالب بتبني خطوات عاجلة وواسعة بمؤتمر COP28

شكري بالاجتماع الوزاري
شكري بالاجتماع الوزاري للتقييم العالمي لاتفاق باريس

شارك وزير الخارجية سامح شكري يوم الخميس، في الاجتماع الوزاري حول التقييم العالمي الأول تحت اتفاق باريس، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك، حيث ألقى كلمة بصفته  رئيس الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية فى تصريح صحفى، إن وزير الخارجية أكد فى بيانه على الحاجة لتقييم أوجه القصور التي أدت إلى الوضع الحالي الذي يشهد كوارث ناتجة عن المناخ بصورة تكاد تكون يومية، مطالباً بتبني خطوات عملية بشأن موضوعات العدالة المناخية والتمويل والانتقال العادل والروابط بين المناخ والتنمية.
 

وأشار وزير الخارجية إلى أنه عقب النجاح في التعامل مع العديد من الفجوات التي تواجه التنفيذ، فإن مصر ترى أنه يجب تبني خطوات عاجلة وواسعة النطاق خلال مؤتمر المناخ COP28 القادم بالإمارات، بما يتماشى مع المسئوليات والمبادئ التي تم الاتفاق عليها في اتفاق باريس للمناخ واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. 

وشدد على أن التعاون الدولي، وخاصة في توفير التمويل يعد حجر زاوية لتنفيذ العديد من المساهمات المحددة وطنياً الخاصة بالدول النامية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن سامح شكرى ألقى الضوء أيضا علي أهمية نقل التكنولوجيا للدول النامية، بما يسمح بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن مصر باعتبارها عضواً في اللجنة رفيعة المستوى للتقييم العالمي ورئيس مؤتمر المناخ COP27 لن تألو جهداً لدعم صياغة مخرج لعملية التقييم العالمي، وتدعم بصورة كاملة الرؤية التي قدمها الرئيس الإماراتي المُعين لمؤتمر المناخ COP28.

COP27 COP28 اتفاق باريس للمناخ الأمم المتحدة للمناخ السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المناخ COP27 رئيس مؤتمر المناخ مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 وزير الخارجية سامح شكري وزير الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

لمست الممنوع.. المتهم بابتزاز فتاة: فيديوهاتها العارية على السرير برضاها

مفاجآت قوية | تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

الزمالك يرفض عرضا بـ 50 مليون دولار من الفيفا.. تفاصيل مثيرة

حاول إخراج الجنين على طريقة فيديوهات يوتيوب| وفاة سيدة على يد زوجها أثناء ولادتها بالمنزل.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

مصر ترحب بجهود السعودية وعُمان لدعم التوصل إلى حل مستدام للأزمة اليمنية

شكري: مصر ترحب بالتعاون مع باكستان لنقل خبراتها المتراكمة بمكافحة الإرهاب | صور

شكري ونظيره الإيطالي يؤكدان أهمية العمل سويا للتنسيق في مواجهة الأزمات

شكري يترأس وفد مصر في اجتماع لجنة الاتصال لتنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين

أوغندا تعتزم زيادة التعاون في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني بمصر

في كلمته بقمة الطموح المناخي..شكري يؤكد على التزام المجتمع الدولي بحماية كوكب الأرض

شكري يشيد بالتوجه الاستثماري للشركات النرويجية نحو مصر

مصر تجدد دعوتها للمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لدرء مخاطر التصعيد بالأراضي الفلسطينية المحتلة

ترشيحاتنا

على رأسه البريكس.. تفاصيل اجتماع وزير الخارجية مع نظيره الروسي في نيويورك

400 مليون دولار تنعش خزانة مصر.. والحكومة تنفقها على هذا المشروع

مفاوضات السلام تقترب.. الكشف عن مفاجآت صادمة بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

تقرير بريطاني: مصر تنافس نخبة الدول كأفضل وجهة لقضاء العطلات في العالم

شكري : العلاقات مع السعودية عميقة على جميع المستويات ولا غنى عنها

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي أوجه التعاون والمشروعات الجاري تنفيذها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت كوب شاي في الصباح؟.. شوف النتيجة

أب يستغيث: ابني محتاج زراعة كبد وكلى قبل 3 أسابيع

فستان طويل.. مي حلمي تستعرض جمالها داخل السيارة | شاهد

فستان تايجر.. رانيا يوسف تثير الجدل بظهورها الأخير

فيديو

محمد بن سلمان: تقدمنا لن يتوقف وسنكون من أقوى اقتصادات العالم

فتح المدارس أول يوم لطلاب هذه الصفوف | قرار عاجل من التعليم ..فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ