بولندا: لن نرسل لأوكرانيا أسلحتنا الجديدة

قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الخميس، إن بولندا لن تنقل إلى أوكرانيا أسلحتها الجديدة التي اشترتها للدفاع عن البلاد.

وقال دودا، في مقابلة أذيعت علي قناة “TVN24”: “لن ننقل أسلحتنا الجديدة، التي نشتريها الآن للجيش البولندي بمليارات الدولارات من أجل تعزيز أمن بولندا، إلى شخص آخر، إلى أي دولة”.

وأوضح الرئيس البولندي: "سأكون أول من يعارض نقل الأسلحة الجديدة التي نتلقاها الآن من كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة، مثل دبابات أبرامز أو أنظمة باتريوت أو هيمارس الجديدة".

وأضاف أن بولندا وقعت عقودًا مع أوكرانيا، بما في ذلك توريد مدافع الهاوتزر من نوع “كراب”.

وقال دودا: "يجب علينا الوفاء بهذا العقد ونحن نفي به باستمرار"، مضيفًا أن بولندا لديها اتفاقيات أخرى مع أوكرانيا فيما يتعلق بالذخيرة ومعدات إزالة الألغام".

وأوضح أنه "مع استلام أسلحة جديدة من كوريا والولايات المتحدة، ستتم إزالة الأسلحة الموجودة حاليا هناك من المستودعات".

ووفقا لتقديرات الرئيس البولندي، فمن الممكن أن يتم نقل المعدات التي لم تعد قيد الاستخدام من قبل الجيش البولندي إلى أوكرانيا.