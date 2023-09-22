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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شركة نيو للسيارات تطلق أول هاتف ذكي لها Nio Phone

Nio Phone
Nio Phone

أطلقت شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية "نيو" أول هاتف ذكي يحمل علامتها التجارية في حدث أقيم في شنغهاي، الصين. 

 

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني المتخصص، بعد أشهر من التسريبات التي تتعلق بإمكانيات الهاتف المنتظر كشفت الشركة عن  Nio Phone  الذي يعمل في تناغم مع طراز سياراتها الجديدة ويمكنه أيضًا فتح باب عدد من السيارات حتى في حالة إيقاف تشغيل الهاتف الذكي.

Nio Phone

مميزات هاتف نيو

تم تصميم Nio Phone للتحكم في السيارات عن بعد، كما أنه يحتوي على زر مخصص يمكن أن يكون بمثابة مفتاح السيارة أو "ريموت كنترول"، يوجد تطبيق مستقل على الهاتف الذكي يمكّن الهاتف الذكي من الاتصال بالسيارة بشكل أكثر سهولة وسلاسة. 

بالإضافة إلى خصائص التحكم في السيارة، ستساعد الميزات الذكية في نقل اجتماع الفيديو من الهاتف الذكي إلى السيارة. ستتم مزامنة البيانات الأخرى الخاصة بالعميل مثل مزامنة الموسيقى وجهات الاتصال وإعدادات الجهاز الشخصي تلقائيًا مع السيارة.

Nio Phone

يتم تشغيل Nio Phone من خلال معالج "كوالكوم" شريحة Snapdragon 8 Gen 2 وذاكرة الوصول العشوائي سعة 16 جيجابايت ومساحة تخزين 1 تيرابايت. يأتي هاتف نيو مع شاشة سامسونج منحنية الحواف مقاس 6.81 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث متغير 1-120 هرتز. تدعم الشاشة أيضًا كثافة 515 بكسل وتوفر دعم HDR 10+.

فيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، يأتي هاتف Nio Phone مزودًا بمستشعر كاميرا خلفي ثلاثي مع عدسة رئيسية نوع IMX707 بدقة 50 ميجابكسل معززة بتقنية التثبيت البصري OIS، التي تمنع الاهتزاز وقت التقاط الصور، ومستشعر IMX766 Ultrawide بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة IMX890 أخرى بدقة 50 ميجابكسل مع OIS.

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يحزم هاتف "نيو" بطارية سعة 5200 مللي أمبير مع شحن سلكي سريع بقدرة 66 وات وشحن لاسلكي سريع بقدرة 50 وات ودعم الشحن العكسي بقدرة 10 وات. يعمل بنظام أندرويد Android مع واجهة مستخدم من الشركة Sky UI.

يتوفر الهاتف الأول للششركة الصينية في ثلاثية إصدارات مختلفة حسب مساحة التخزين والذاكرة العشوائية، وبطاقته السعرية كما يلي:

إصدار الأداء – 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 512 جيجابايت للتخزين بسعر 6,499 يوان (ما يعادل 889 دولارًا أمريكيًا)

الإصدار ألتيمات– 12 جيجابايت + 1 تيرابايت – 6,899 يوان (ما يعادل 944 دولارًا أمريكيًا)

إصدار "إي بي" – 16 جيجابايت + 1 تيرابايت – 7499 يوان (ما يعادل 1026 دولارًا أمريكيًا)

يتراوح سعر Nio Phone ما بين 900 إلى 1000 دولار أمريكي وسيبدأ الشحن في 28 سبتمبر وباب الحجز المسبق مفتوح الآن، وهو متاح للشراء للمستخدمين في الصين. 

يقتصر هاتف Nio Phone حاليًا على الصين، ولا توجد خطط لإصداره في الدول الأوروبية حتى الآن ولكن ستأتي في مرحلة لاحقة.

نيو Nio NIO Phone

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