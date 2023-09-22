عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل الطبقة المتوسطة.. اعرف المواصفات الكاملة لهاتف Vivo T2 Pro

Vivo T2 Pro
Vivo T2 Pro

تستعد شركة "فيفو" الصينية لصناعة الهواتف النقالة لإطلاق هاتفها الذكي الجديد طراز Vivo T2 Pro اليوم الموافق يوم الجمعة 22 سبتمبر. 

سيتم إطلاق الجهاز رسميًا في الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الهند. ومع ذلك، فقد أكدت "فيفو" بالفعل بعض المواصفات رسميًا منها مواصفات الكاميرا أما باقي المواصفات تم تسريبها من مصادر مقربة للشركة.

Vivo T2 Pro

مواصفات كاميرا فيفو T2 برو

تطلق شركة التكنولوجيا الصينية  فيفو  T2 برو في الهند اليوم، يعد جهاز فيفو T2 Pro 5G هو المتغير الثالث في عائلة الـ T2 وقد تم الإعلان رسميًا عن مواصفات الكاميرا الرسمية الخاصة به. 

استنادًا إلى قائمة المواصفات الموجودة على موقع  Flipkart الرقمي، سيحتوي T2 Pro على كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل في اللوحة الخلفية، وهو ما يتماشى مع التسريبات السابقة التي أكدت أن T2 Pro هو في الأساس نسخة معاد تشميتها من iQOO Z7 Pro 5G.

توفر الكاميرا الرئيسية لـ Vivo T2 Pro أيضًا ميزة التثبيت البصري OISجنبًا إلى جنب مع حلقة Auro Light LED في الخلف. 

سيحتوي الجزء الخلفي أيضًا على مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، بينما نجد في الشاشة الأمامية مستشعر سيلفي بدقة 16 ميجابكسل. 

فيفو تطلق Vivo Watch 3 بالتزامن مع سلسلة هواتف X100

أوبو ولا فيفو أيهما أفضل.. مقارنة بين Vivo X Flip و Find N3 Flip

 أكدت القائمة عبر الإنترنت أن الجهاز سيحتوي على شاشة منحنية الحواف نوع AMOLED بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، إلى جانب معدل أخذ عينات يعمل باللمس يبلغ 1200 هرتز ودقة Full HD +.

 

تحت الغطاء، يعمل الجهاز من خلال معالج "ميدياتك" مجموعة شرائح  MediaTek Dimensity 7200. تشمل الميزات البارزة الأخرى وحدة بطارية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 66 وات ودعم اتصال WiFi 6 وBluetooth 5.3 وماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة.

فيفو T2 برو vivo Vivo T2 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

“سو” بقت عروسة| طفلة مسلسل الكبير أوي تحتفل بزفافها.. والجمهور: “إزاي كبرت كده”

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

تحرك أسعار الذهب عقب قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

موضوعات متعلقة

شركة Neuralink  تفتح باب التقدم رسميا للراغبين في زراعة شرائح الدماغ

تختار مين.. مقارنة شاملة بين موبايل Sony Xperia 5 V وGalaxy S23

4 إمكانيات جديدة لمتجر آبل مع إصدار iOS 17

بسبب آيفون 15.. سامسونج تتخلى عن كاميرا البيرسكوب في Galaxy S24 ultra

بإمكانات الفوتوشوب.. تطبيق paint من مايكروسوفت بترقيات كبيرة

لمنافسة "مايكروسوفت".. جوجل كروم بميزة جديدة لمشاهدة الفيدويوهات

أخيرا.. الآيباد يحصل على نسخة خاصة من WhatsApp

ساعة Fire-Boltt الجديدة Avalanche ببطارية 7 أيام

ترشيحاتنا

لهذا السبب|«السكك الحديدية» تكشف موعد إيقاف تشغيل قطارات «القاهرة - مرسى مطروح» والعكس

وزير الخارجية السعودي: القضايا العربية تشكل نصيبا بارزا من المسائل المطروحة في مجلس الأمن

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. عبر هذا الرابط

تختار مين .. كيا اكسيد ولا سوزوكي فرونكس 2024

عقوبة مالية للمتخلفين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية..اعرف قدرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تنشر صورًا بنفس فستان هيفاء وهبي وتثير الجدل على الفيسبوك|شاهد

رواد السوشيال ميديا يثيرون الجدل بصور مرعبة لأمواج تبتلع مباني درنة.. ما القصة؟

هاني الناظر يكشف سر مؤامرة بالسوشيال ميديا وتأثيرها على الجسم

حقيقة مخاطر القلاية الهوائية.. خبير بسلامة الغذاء توضح

فيديو

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

استعدوا للقادم .. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ