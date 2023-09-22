موبايل الطبقة المتوسطة.. اعرف المواصفات الكاملة لهاتف Vivo T2 Pro

تستعد شركة "فيفو" الصينية لصناعة الهواتف النقالة لإطلاق هاتفها الذكي الجديد طراز Vivo T2 Pro اليوم الموافق يوم الجمعة 22 سبتمبر.

سيتم إطلاق الجهاز رسميًا في الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الهند. ومع ذلك، فقد أكدت "فيفو" بالفعل بعض المواصفات رسميًا منها مواصفات الكاميرا أما باقي المواصفات تم تسريبها من مصادر مقربة للشركة.

Vivo T2 Pro

مواصفات كاميرا فيفو T2 برو

تطلق شركة التكنولوجيا الصينية فيفو T2 برو في الهند اليوم، يعد جهاز فيفو T2 Pro 5G هو المتغير الثالث في عائلة الـ T2 وقد تم الإعلان رسميًا عن مواصفات الكاميرا الرسمية الخاصة به.

استنادًا إلى قائمة المواصفات الموجودة على موقع Flipkart الرقمي، سيحتوي T2 Pro على كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل في اللوحة الخلفية، وهو ما يتماشى مع التسريبات السابقة التي أكدت أن T2 Pro هو في الأساس نسخة معاد تشميتها من iQOO Z7 Pro 5G.

توفر الكاميرا الرئيسية لـ Vivo T2 Pro أيضًا ميزة التثبيت البصري OISجنبًا إلى جنب مع حلقة Auro Light LED في الخلف.

سيحتوي الجزء الخلفي أيضًا على مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، بينما نجد في الشاشة الأمامية مستشعر سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

أكدت القائمة عبر الإنترنت أن الجهاز سيحتوي على شاشة منحنية الحواف نوع AMOLED بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، إلى جانب معدل أخذ عينات يعمل باللمس يبلغ 1200 هرتز ودقة Full HD +.

تحت الغطاء، يعمل الجهاز من خلال معالج "ميدياتك" مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 7200. تشمل الميزات البارزة الأخرى وحدة بطارية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 66 وات ودعم اتصال WiFi 6 وBluetooth 5.3 وماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة.