أخبار الفن.. تعرف على أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للمونودراما.. هاني شاكر يقاضي أحد متعهدي الحفلات

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

محمد أبو داوود رئيسا.. تعرف على أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للمونودراما

https://www.elbalad.news/5930065

كشف المؤتمر الصحفي الذى عقد، اليوم للدورة السادسة لمهرجان القاهرة للمونودراما عن تفاصيل الدورة الجديدة وأعضاء لجنة التحكيم.

بعد تعرضه للنصب.. هاني شاكر يقاضي أحد متعهدي الحفلات| تفاصيل

https://www.elbalad.news/5930049

أعلن الفنان هاني شاكر عن بدء اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه أحد متعهدى الحفلات بعد تبديد أجره الذى كان متفق عليه لإحياء حفل بالبحرين.

أنا كويسة بس مهيسة.. آمال ماهر تعود للغناء

https://www.elbalad.news/5930044

شوقت الفنانة آمال ماهر جمهورها، لعمل فني جديد، عبر حسابها بموقع إنستجرام.

بكاء رئيس القاهرة الدولي للمونودراما تأثرا بتكريم مصطفى سليم

https://www.elbalad.news/5930028

بكى الدكتور أسامة رؤوف رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما عند إعلان تكريم الراحل الدكتور مصطفى سليم بالدورة السادسة من المهرجان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بالمجلس الأعلى للثقافة.

بعد رسالة من نبيلة عبيد | غادة عبد الرازق : يا ست الكل

https://www.elbalad.news/5929941

أشادت نجمة مصر الأولى الفنانة نبيلة عبيد بمسلسل حدث بالفعل للنجمة غادة عبد الرازق عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.