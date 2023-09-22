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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نجم ينطفيء .. مبيعات سلسلة شاومي Redmi Note تصل لـ 338 مليون وحدة فقط

Xiaomi
Xiaomi

تحقق شركة "شاومي" Xiaomi الصينية نجاحات كبيرة مع سلسلة Redmi Note التي تعتبر بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبًا للعلامة التجارية خاصة في الأسواق العالمية، ومع ذلك يبدو أن السلسلة في طريقها للتراجع، مع أفول نجمها.

تحظى الهواتف الذكية في سلسلة Note باهتمام كبير من المستهلكين مع كل منتج جديد تطرحه، وهذا واضح من خلال رقم المبيعات، أعلنت شركة  Xiaomi   في شهر مارس أن أرقام المبيعات العالمية لسلسلة Redmi Note تجاوزت 320 مليونًا. ومع ذلك، تأتي أرقام المبيعات التي تم الكشف عنها حديثًا مؤخرا لتفيد بنمو  بطيء نوعًا ما في المبيعات.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني المتخصص خلال حدث إطلاق سلسلة Redmi Note 13 في الصين كشفت شركة "شاومي" أن أرقام المبيعات العالمية لسلسلة “ريدمي نوت” تجاوزت 338 مليون وحدة، وهذا ليس بالرقم المثير للإعجاب بالمقارنة بالنجاحات السابقة خلال السنوات القليلة الماضية.

Xiaomi 

 على سبيل المثال، كشفت شركة "شاومي"، في ديسمبر من العام الماضي، أنها باعت أكثر من 300 مليون وحدة من Redmi Note ثم قامت بتحديث هذا الرقم لاحقًا إلى 320 مليونًا في مارس. لقد مر أكثر من 5 أشهر منذ شهر مارس وتمكنت الشركة من بيع 18 مليون وحدة إضافية فقط.

تعد Note 13 وNote 13 Pro وNote 13 Pro+ أحدث الإضافات إلى سلسلة Redmi Note. تتميز طرازات "ريدمي نوت 13  برو" بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة بجودة FHD + ودقة عرض 1.5K مع معدل تحديث 120 هرتز وحماية Corning Gorilla Glass Victus. 

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بينما يتم تشغيل Note 13 Pro + بواسطة معالج من "ميدياتك" شريحة Dimensity 7200 Ultra لكن طراز الـ Note 13 Pro يعمل من خلال معالج كوالكوم شريحة Snapdragon 7s Gen 2. يحصل الموديل الأساسي من Note 13 على معالج ميدياتك شريحة Dimensity 6080.

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يتميز كلا الطرازين من فئة البرو Pro بمستشعر كاميرا أساسي من سامسونج عدسة Samsung ISOCELL HP3 بدقة 200 ميجابكسل مدعوم بتقنية التثبيت البصري OIS، وعدسة بزاوية فائقة العرض بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. 

يحتوي Redmi Note 13 الرئيسي على إعداد كاميرا مزدوجة في الخلفية مع مستشعر أساسي بدقة 100 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل. يحزم Note 13 Pro + بطارية سعة 5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 120 وا. يتميز الطراز Pro بوحدة بطارية تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير في الساعة مع شحن بقوة 67 وات بينما يتم تشغيل الإصدار القياسي ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن بقوة 33 وات.

شاومي Redmi Note ريدمي نوت Redmi Note 13 Xiaomi

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