من الإسكندرية.. حماة الوطن يعلن دعم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

أعلن حزب حماة الوطن دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك بحضور طارق نصير الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية، وطارق عبدالباعث بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بالحزب، ومحمد مجاهد أمين الحزب بالاسكندرية وطارق الوكيل أمين تنظيم الاسكندرية.



وخلال مؤتمر تنظيمي بالإسكندرية ضم المئات من أعضاء الحزب، قال الأمين العام للحزم إننا ندعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة نظرا لحجم التقدم والتنمية في جميع أنحاء مصر، والذي لم نشهده إلا في عهد الرئيس السيسي.

وأضاف نصير أننا اليوم نقف ونصطف خلف الرئيس السيسي، من أجل استمرار الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة بناء الوطن.

من جانبه، أعلن طارق بركات دعم الحزب الكامل وللمطلق للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة الانجازات والمشروعات القومية في جميع ربوع الوطن.



وقال بركات إن حزب حماة الوطن يعلن من أمانة محافظة الاسكندرية الدعم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية مقبلة لاستكمال مسيرة الانجازات والوصول إلى غد أفضل لجميع المصريين.

بدوره، قال محمد مجاهد إن الحزب يؤكد خلال هذا المؤتمر مع قياداته وكوادر حزب مستقبل وطن دعم الرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل قيادة الوطن لمواصلة البناء ومواجهة التحديات وبناء الجمهورية الجديدة على أسس سليمة.