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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفاصيل افتتاح مكتبة الإسكندرية احتفالية العلوم للعام الـ 17 على التوالي

مكتبة الاسكندرية
مكتبة الاسكندرية

كشفت هناء حسني مدير مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية، تفاصيل افتتاح احتفالية العلوم للعام الـ 17 على التوالي.


وقالت هناء حسني، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتليفزيون المصري، إنه تنطلق على مدار يومي 20 و21 سبتمبر 2023 بمشاركة 80 مدرسة مختلفة من "ذوي الاحتياجات الخاصة" و "المدارس الدولية" و "المدارس الحكومية" ومجموعات من "فرق الكشافة" بواقع 1100 طالب، بالإضافة إلى باقي فترات اليوم المقسمة على مجموعات بواقع 2500 طالب.


وأضافت مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية، أن لدينا قسم كامل في مكتبة الإسكندرية لذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة أن مكتبة الاسكندرية صرح ثقافي مهم.

مكتبة الاسكندرية احتفالية العلوم هناء حسني مركز القبة السماوية ذوي الاحتياجات الخاصة

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