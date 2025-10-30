جيش الاحتلال: الصليب الأحمر تسلم جثماني اثنين من المحتجزين

أعلن جيش الاحتلال، أن الصليب الأحمر تسلم جثماني اثنين من المحتجزين وهما في طريقهما إلى قواتنا داخل القطاع، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، أن هذه العملية تجري بالتنسيق بين الجيش والشاباك، وتأتي بعد “أسابيع من الاتصالات الحساسة” بوساطة أطراف دولية، من بينها مصر وقطر، بهدف استعادة جثامين عدد من الإسرائيليين الذين فُقدوا أثناء العمليات العسكرية في شمال ووسط غزة.

وأضاف البيان أن الصليب الأحمر الدولي يتولى مهمة الإشراف على عملية الاستلام والنقل “وفقًا للمعايير الإنسانية الدولية”، على أن يتم لاحقًا نقل الجثامين إلى إسرائيل لإجراء الفحوصات الطبية وتحديد الهويات عبر تحليل الحمض النووي.

وأكد الجيش أن العملية لا تتضمن تبادلًا للأسرى أو أي اتفاق موازٍ في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنها "تتم في إطار إنساني بحت".