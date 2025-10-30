الصحة: السكتة الدماغية من أبرز أسباب الوفاة عالميًا.. ونعزز برامج الوقاية والتشخيص المبكر

شاركت وزارة الصحة والسكان في الاحتفالية التي نظمتها جمعية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأوعية الدموية والقسطرة المخية، بالتزامن مع اليوم العالمي للسكتة الدماغية، والتي أقيمت صباح اليوم الخميس بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم المهني المستمر، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الجهود العلمية في مجالات طب وجراحة الأعصاب.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاحتفالية تأتي في إطار جهود الوزارة لرفع الوعي بأمراض الأوعية الدموية والسكتة الدماغية، وتبادل الخبرات العلمية بين الأطباء، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مشيرًا إلى أن السكتة الدماغية تُعد من أبرز أسباب الوفاة والإعاقة عالميًا، مما يتطلب تعزيز برامج الوقاية والتشخيص المبكر والتدخل السريع.

ورش عمل تدريبية متخصصة للأطباء في مجالات طب

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، أن فعاليات الاحتفالية تضمنت ورش عمل تدريبية متخصصة للأطباء في مجالات طب وجراحة المخ والأعصاب، والرعاية المركزة، وطب الطوارئ، والأشعة، والصيدلة الإكلينيكية، بهدف الارتقاء بمهارات الكوادر الطبية وفق أحدث البروتوكولات العالمية، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير الأداء المهني للأطباء.

كما أشارت الدكتورة إسراء أبو زيد، مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب، إلى أن أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم المهني المستمر تولي اهتمامًا خاصًا بالتدريب المستمر للعاملين بالقطاع الصحي، مؤكدة أن ورش العمل شهدت مشاركة نحو 300 طبيب من مختلف التخصصات والهيئات الطبية، بما يعكس حرص الكوادر الطبية على تطوير مهاراتهم والاستفادة من البرامج التطبيقية التي تنفذها الأكاديمية بالتعاون مع نخبة من الخبراء المحليين والدوليين في مجال القسطرة المخية وعلاج السكتات الدماغية.