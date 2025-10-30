دورة تدريبية للتوعية بمرض نقص المناعة البشرية في البحر الأحمر

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر دورة تدريبية متخصصة حول مرض نقص المناعة البشرية (HIV)، وذلك بتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وبإشراف الدكتورة زهور يوسف، مدير مركز الفحص والمشورة ومسؤول البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز ومدير إدارة الحميات بالمديرية.

أقيمت الدورة بمركز "عزيمة" لعلاج الإدمان، وجاءت هذه الخطوة ضمن خطة موسعة تستهدف رفع مستوى التثقيف الصحي، وتعزيز سبل الوقاية، ونشر المعرفة الصحيحة فيما يخص فيروس نقص المناعة البشرية، بما يدعم جهود الدولة في التصدي للأمراض المعدية وحماية الصحة العامة.

وتناول البرنامج التدريبي تعريفًا شاملاً بالمرض، وشرحًا لطرق انتقال العدوى ووسائل الوقاية، بالإضافة إلى استعراض الحزم الوقائية والخدمات المتاحة بمركز الفحص والمشورة الطوعي، والذي يقدم خدماته بسرية تامة ودعم نفسي وطبي مجاني للمواطنين.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي خلال كلمته، أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه البرامج التوعوية، مشددًا على دور التدريب في رفع كفاءة الفرق الصحية وتعزيز قدراتهم في التعامل مع قضايا الصحة العامة، ومشيدًا بجهود فريق العمل في نشر الوعي المجتمعي ومكافحة المفاهيم المغلوطة حول المرض.

واختُتمت الفعالية بالتأكيد على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات الصحية والمجتمعية لنشر ثقافة الفحص المبكر والوقاية، بما يسهم في مجتمع أكثر صحة ووعياً.