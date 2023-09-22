يصنع الفارق|بركات يتغنى بنجم بيراميدز

تغنى محمد بركات ، بتألق عبد الله السعيد قائد بيراميدز وتسجيله هدف التقدم في مباراة الزمالك بالدوري ووصوله إلى 123 هدفاً بالدوري الممتاز عبر التاريخ والوصول للمركز الرابع.



وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن السعيد لاعب يصنع الفارق مع أي فريق يلعب له موضحاً أنه لاعب نموذجي في العطاء والالتزام حتى وصوله إلى 38 عاماً.



وأكد أن ما حققه السعيد إنجاز كبير بالوصول للمركز الرابع في ترتيب الهدافين عبر التاريخ خلف لاعبين عظماء مثل حسن الشاذلي وحسام حسن والسيد الضظوي.



وأوضح أنه يحب السعيد على المستوى الشخصي وهو بالفعل إضافة لأي فريق.