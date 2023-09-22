خالد سرحان: مش بيفرق معايا الانتقادات السلبية.. واتغيرت في الجزء الجديد|فيديو

تعليقا على فيلم حريم كريم

حلت أسرة فيلم أولاد حريم كريم، ضيوفا علي الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر "والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، للحديث عن فيلم حريم كريم وتعليقهم على الإنتقادات الأخيرة.



وقال خالد سرحان خلال حواره بالبرنامج،:" أول حاجة بشوفها النص وبصيت علي الورق في فيلم وعجبني جدا وأتغيرت في الجزء الجديد.

وتابع :" مش بيفرق مع الإنتقادات السلبية وبنظر للأراء الإيجابية وأحاول أستمع ليها، وأتمني عدم التطاول في الإنتقاد سواء نقاد أو جمهور.

وبدوره قال مخرج العمل علي إدريس، إنه محظوظ بالتعاون مع هذه الكوكبة من النجوم، مضيفا:" دائما أكون مشاغب خلال التصوير".

