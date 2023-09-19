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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق الشناوي: مصطفى قمر مُدعي ومستحيل أنزل للمستوى ده

صدى البلد

تحدث الناقد الفني طارق الشناوي، عن أزمته مع الفنان مصطفى قمر، بسبب انتقاده فيلم أولاد حريم كريم وهجوم قمر عليه، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات نقابية وقانونية ضد الفنان بعدما سبه علنًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال طارق الشناوي حلال تصريحات تليفزيونية ": أنت من حقك تدافع عن فيلمك وتقول أنه أعظم فيلم، ولكن لا تتعرض لللآخر بتوجيه شتائم يعاقب عليها القانون، ولا تدعي قصصا ليس لها أي أساس من الصحة، ويقول من 20 سنة في بينا مشكلة، مشكلة إيه؟ أنا عمري ما قابلته ولا أعرفه على المستوى الشخصي خالص، واختراع قصص وحكايات علشان يقول في حاجة.

وتابع: أنا قولت إني مش هنزل للمستوى ده على الإطلاق ولا يمكن أن حد يجرني لمعركة فيها تجاوز حتى لو الطرف التاني تجاوز، والغنوة والمسرحية والفيلم لا يكمن لأي ناقد في الدنيا أن يسقط عمل فني يريده الناس، لم ولن تحدث أبدًا، والجمهور لا يثق في النقاد.

وأضاف: مفيش حد مهما بلغ أنه يقتل موهبة رد بفنك، وأنا بشوف أن رد الفعل لما يكون مبالغ وليس له علاقة بالفعل بيكون في مشكلة في اللي بيعمل رد الفعل، ولو أنت واثق وشايف أنك لسة موجود في الساحة مش هتنساق للكلمات دي وهترد بفنك، والرأي اللي أنا كتبته لم يؤثر في الجمهور.

واستكمل: أنا لا أقول أن اللي أنا ذكرته هو الصحيح، وده رأي والرأي يواجه بـ رأي مش شتائم، كنت ممكن ترد بعمل فني.

 

 

 

الفنان مصطفى قمر اولاد حريم كريم الناقد الفنى طارق الشناوى طارق الشناوى فيلم أولاد حريم كريم

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