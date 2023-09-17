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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفي قمر يكشف سر هجومه علي الناقد طارق الشناوي

صدى البلد

كشف الإعلامي الدكتور محمد الباز، عن تفاصيل مكالمة جرت بينه وبين الفنان مصطفى قمر، حيث أوضح الأخير سبب رده العنيف على الناقد الفني طارق الشناوي.

وأوضح الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن مصطفى قمر قال إنه لم يكن يجب أن يرد بهذا الشكل العنيف على نقد طارق الشناوي، حتى لو كان الأخير قد تجاوز في بعض التعليقات.

وأشار إلى أنه جمعهما اتصال هاتفي مع أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية، وأن مصطفى قمر قال إن أي شخص آخر في موقفه لو اتهمه أحد بالفشل وعدم وجود مشروعات غنائية، لكان سيرد بنفس الطريقة، لأن هذا النوع من النقد يؤثر على سمعة الفنان أمام أهله وجمهوره.

وأضاف الباز أن هذا الخلاف يأتي بين فنان له تاريخ وجماهيرية كبيرة، وناقد فني له أيضًا تاريخ طويل في هذا المجال، لذلك يجب أن يتم تهدئة الأوضاع وتبيان وجهات النظر للجمهور.

وختم الباز بأن هذا الخلاف يتطلب تدخل وساطة من قبل شخصيات مهمة في مجال الفن والإعلام لحل النزاع وتقريب وجهات النظر بين الفنان والناقد.

 

الإعلامي الدكتور محمد الباز المهن الموسيقية الفنان مصطفى قمر الناقد الفنى طارق الشناوى برنامج آخر النهار الدكتور محمد الباز

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