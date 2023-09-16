عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الباز: مصر لا تواجه أزمة سياسية.. والرئيس السيسي يعرف الشعب جيدًا

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيرا ما يصرح بأنه يعرف الناس في مصر ماذا تستطيع أن تقدم، وما الذي تحتاجه، موضحًا أن مشهد استقبال الرئيس في قرية "سدس الأمراء" يعكس أن الناس تعرف وتقدر ما يقوم به الرئيس.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن سياسيين وكتابا وإعلاميين لا يعرفون شيئا عن الشعب المصري، وما الذي يريده الناس في القرى والعزب والنجوع بأنحاء الجمهورية.

وتابع: "الجماعة السياسية والمعارضة اللي بتقدم نفسها، بتصدعنا بالحديث عن الشعب وما يطلبه الشعب، وأكاد أجزم لا أحد منهم يعرف الناس على الأرض محتاجه إيه".

ولفت إلى أن مشروع حياة كريمة وصل للناس، وتم الاستماع إلى مشاكلهم وأحلامهم، موضحًا أن البلد تحتاج أن يكمل الرئيس السيسي ما بدأه من إنجازات.

وأردف أن: "مشهد الاحتفاء بالرئيس في بني سويف، لم يكن الأول، وتكرر في المنصورة، والبحيرة، ومطروح، وغيرها، وأرى أن المشهد النهاردة بيغير جزء كبير من معادلة الوهم اللي أجهزة وقنوات عاوزة تقنع بيها الشعب، بإن فيه أزمة سياسية".
 

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلامي محمد الباز الشعب المصري المعارضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو موظف حكومي أو خاص|اعرف مرتبك هيزيد كام ومفاجأة من القومي للأجور

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| التأمينات تعلن قيمة الزيادات خلال ساعات

ليس إعصار دانيال.. مفاجأة صادمة في سبب كارثة مدينة درنة

قرار عاجل بشأن أول يوم دراسة في جميع مدارس الجمهورية

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

مصرية أمريكية.. معلومات لا يعرفها أحد عن زوجة محمود حجازي | خاص

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

الفرح في أمريكا.. محمود حجازي يكشف موعد ومكان حفل زفافه| خاص

ترشيحاتنا

روش هشانا.. الطائفة اليهودية تحتفل برأس السنة في مصر للمرة الأولى منذ 70 عاما

موازنة النواب: برامج الإصلاح تدعم صرف الحزم الاجتماعية للمواطنين.. وتعزز صلابة الاقتصاد

يونيدو تساعد الاقتصادات النامية على إنشاء مجمعات صناعية بيئية أكثر استدامة

أهداه مسبحة.. مواطن: دعوت الرئيس السيسي من «بلكونة منزلي» وقالي «طالع لك»

فرنسا تدعو إلى التضامن مع إيطاليا والتعبئة في الاتحاد الأوروبي لهذا السبب

نقيب الزراعيين: القرارات الاستثنائية للرئيس السيسي انتصار للفلاح المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كبسة اللحم بالزبيب والخضار

بملابس ملفتة.. نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة جديدة| صور

مصرية أمريكية.. معلومات لا يعرفها أحد عن زوجة محمود حجازي | خاص

دانتيل محتشم.. شاهد فستان زوجة الفنان محمود حجازى

فيديو

بدون زي عسكري.. ظهور غامض للجنرال سيرجي سوروفيكين بمسجد بالجزائر

تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

قرار عاجل من التموين وبشرى لأصحاب البطاقات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ