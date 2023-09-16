رئيس اتحاد عمال مصر يشيد بقرارات السيسي : الاستفادة تعمّ كل الموظفين

أشاد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بالقرارات الاستثنائية للرئيس السيسي، مشددًا على أنها تدعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سي، إن العلاوة الاستثنائية تشمل جميع العاملين في الدولة والمؤسسات والهيئات الاقتصادية، وكل من يتقاضى أجره من الدولة سيستفيد من هذه العلاوة.

وذكر أن أكثر من 5.5 مليون عامل بالجهاز الإداري مستفيد من قرار زيادة العلاوة، بجانب المستفيدين من تكافل وكرامة.

وشدد على أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم الظروف الاقتصادية تقف مع المواطنين وتساندهم وتقدم يد العون لهم.



وذكر أن القرارات جاءات في ظروف استثنائية، وهذه القرارات مساندة وداعمة للمواطنين.

