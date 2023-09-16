بعد قرارات الرئيس السيسي.. الباز: بلاش الناس تستعجل وكل حاجة هتيجي في وقتها|فيديو

استعرض الإعلامي محمد الباز قرارات الرئيس السيسي بزيادة الأجور وعلاوة غلاء المعيشة قائلا: "الحد الأدنى للأجور سيصبح 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه و أصحاب المعاشات المنحة الاستثنائية ستكون 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه"، مؤكدا أنه في رأيه يجب على أصحاب المعاشات أن يحصلوا على أكثر من ذلك لأنهم خدموا البلد كثيرًا.

‏وتابع ‏خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن كل قرار من هذه القرارات سيكون له مسار إجرائي لتطبيقه والحكومة ستعلن عن موعد تنفيذ هذه الزيادات قريبًا ويجب على الناس ألا تستعجل ونحن أمام نقلة مهمة جدًا قائلًا: "بلاش الناس تستعجل وكل حاجة هتيجي في وقتها".